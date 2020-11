Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu CDU/Parteitag

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu CDU/Parteitag

Die CDU hat einen Blick in den Abgrund geworfen - und ist schaudernd zurückgewichen: Mit gut einem Monat Verspätung soll nun doch die Wahl des neuen Parteichefs stattfinden. Friedrich Merz hat sich mit der unausgesprochenen Drohung, die Partei sonst in zwei Teile zu zerreißen, durchgesetzt. Doch sein Sieg ist teuer erkauft. Er trägt nach seinen polternden Angriffen auf das CDU-"Establishment" nun das Kainsmal des "Sauerland-Trumps", dem der eigene Erfolg wichtiger ist als die Partei. Dass es soweit kommen musste, ist aber nicht nur seine Schuld. Es ist eine Lachnummer, dass just die Merkel-Partei, die Bürgern, Eltern, Gastronomen in der Coronakrise so viel Veränderung und Improvisationstalent zumutet, selbst an der vergleichsweise simplen Organisation eines digitalen Parteitags scheiterte./yyzz/DP/mis