Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Corona-Lockerungen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur' zu Corona-Lockerungen:

"Aus der politischen Corona-Klemme zwischen Lockerungsdruck und Mutanten-Angst gibt es für diese Woche einen Ausweg. Leichte Lockerung, symbolische Schritte: Wer, sei's drum, Friseure bald öffnet, schafft gewiss keine neuen Hotspots, gibt aber ein Stück Alltag zurück. Weit riskanter wäre der virologische Blindflug, Schulen eilig zu öffnen, am Ende gar ohne lückenlose Testkonzepte. Jetzt, wo der Digitalunterricht halbwegs funktioniert und die Notbetreuung großzügig läuft, ist das noch nicht zwingend. Weiteren Druck aus der Debatte kann ein kluger Zeitplan nehmen. Die Politik sollte jetzt klare Öffnungsperspektiven an Zahlen (nicht Zeitpunkte) koppeln. Hier zählt die 50er-Inzidenz, was sonst."/al/DP/fba