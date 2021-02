Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Corona/Schnelltests/Merkel/Spahn

MÜNCHEN (dpa-AFX) -'Münchner Merkur' zu Corona/Schnelltests/Merkel/Spahn

Deutschland war mal Organisations-Weltmeister. Jetzt ist es nur noch der Bürokratie-Champion. Wer öffnen will, braucht Ideen, Strategien. Doch die fehlen, weil die Hauptakteure streiten, weil Merkel bremst, wo ihr Gesundheitsminister Gas geben will. Während Österreich schon überall Schnelltests anbietet, müssen bei uns erst Länderzuständigkeiten und -verfahren geklärt werden. An eine scharfe Corona-App zur Kontakt-Nachverfolgung hat sich die Regierung aus Angst vor maulenden Datenschützern erst gar nicht rangewagt. Und nachdem erst die Impfstoffbeschaffung vertrödelt wurde, häufen sich nun die Hinweise darauf, dass das Vakzin zwar jetzt da ist, aber nicht zügig genug verimpft wird. Der Profiteur dieses Gestolpers ist das das Virus./be/DP/zb