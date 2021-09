Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu CSU/Laschet

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu CSU/Laschet:

"In der Politik gilt fast immer eine simple Regel: Sei ganz dafür - oder ganz dagegen. Wischiwaschi dazwischen führt zu nix. Das merkt auch die auf 20 plus x geschrumpfte CSU-Spitze. Söder hätte Laschet im April verhindern müssen, wenn er ihn für den verheerend Falschen hält. Oder ihn ohne Wenn und Aber unterstützen müssen. Für beides hätte es gute Argumente gegeben, auch dafür, dass Söder der Bessere gewesen wäre. Aber monatelang ein bisschen unterstützen, ein bisschen kritisieren oder die freundlichen Sätze ironisch brechen - das zog die CSU mit in Laschets Abwärtssog. Viele Wahlkämpfer vor Ort wissen seit Wochen nicht: Ist mein Kanzlerkandidat Wicht oder Wucht? Deshalb kommt jetzt der übereuphorische CSU-Jubelparteitag zu spät. Zwei Wochen vor dem Wahltag, die Briefwahl in vollem Gange, lässt sich keine neue Erzählung erfinden, wie und warum in der CSU plötzlich Laschet-Liebe entflammt."/yyzz/DP/stw