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Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Energie/Mobilitätsgeld

08.04.26 05:34 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Energie/Mobilitätsgeld:

"Der Fiskus hat rekordhohe Einnahmen, aber kein Geld für Investitionen und anscheinend immer zu wenig fürs Soziale. Wer wissen will, wie unser Wohlfahrtsstaat in einen Zustand der Dauer-Überforderung geraten konnte, muss nur einen Blick auf die Benzindebatte werfen. Grüne, Linke und der CDU-Sozialflügel rufen nun nach einem neuen Mobilitätsgeld. 500 Euro sollen sozial Schwache im Jahr erhalten, plus 100 pro Kind. Egal, wo der Schuh drückt: Unsere Politiker haben sich angewöhnt, jedes Problem mit Steuergeld zuzuschütten, um so Wähler zu ködern. Die vom Ifo-Institut ermittelten 500 existierenden Sozialleistungen reichen ja nicht. So rutscht auch das reichste Land in die Pleite."/yyzz/DP/he