Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Energiewende/Bundesrechnungshof

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Energiewende/Bundesrechnungshof:

"Der Spruch hat das Zeug zum deutschen Gassenhauer: Unser Land müsse endlich "machen statt nur wollen", schimpft der Cheflobbyist der bayerischen Wirtschaft. "Alarmierend" nennt er den Stand der Energiewende. An die Nase fassen dürfen sich die Regierenden in München wie in Berlin: Nur sieben Windräder hat Bayern 2023 neu installiert. Kaum besser sieht es beim Bau der großen Nord-Süd-Überlandstromleitungen aus. Und auch der grüne Klimaminister Habeck patzt: Statt der nötigen 50 neuen Gas-Kraftwerksblöcke, die den Strom liefern sollen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, wird es jetzt nur 20 geben. Mehr ist nicht finanzierbar. Damit wackelt der Kohleausstieg 2030. Das Klima muss warten. Wichtiger war ja der Atomausstieg 2023. Dazu jetzt der Bundesrechnungshof: "Die Energiewende ist nicht auf Kurs. Die Bundesregierung muss dringend umsteuern". Diese Watschn hat sich die Ampel redlich verdient."/yyzz/DP/nas