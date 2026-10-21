DAX 25.304 -0,1%ESt50 6.122 -0,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 10,84 +0,8%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 73.681 -0,2%Euro 1,1225 -0,1%Öl 110,3 +1,4%Gold 4.115 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Frankreich/Berlin

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Frankreich/Berlin:

"Das brennende Frankreich zeigt: Die bürgerlichen Gesellschaften Europas befinden sich in einem Zangenangriff durch Linksextreme und Islamisten. Die Linke, die seit dem Ende der Arbeiterbewegung auf der Suche nach einem neuen revolutionären Projekt war, entdeckt in den zornigen jungen Muslimen endlich wieder die entzündliche Masse, um das Bürgertum buchstäblich in Brand zu stecken. Ihnen redet sie ein, welches Unrecht die Mehrheitsgesellschaft ihnen zufüge. Das linksextreme und das islamistische Weltbild trifft sich im Hass auf den Westen, die liberale Demokratie und auf Israel, das sinnbildlich für das postkoloniale Böse steht. In Paris geht die Saat auf. Und wenn Grüne und SPD der Linkspartei die Hand für eine verfehlte Migrationspolitik reichen, bald auch in Berlin."/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.