Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu GDL/Bahnstreik

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu GDL/Bahnstreik

Selten zuvor ist ein Arbeitskampf so aus der Zeit gefallen, waren Forderungen so maßlos und unfair: Während das Land immer tiefer in die Staatskrise rutscht, das Geld hinten und vorne fehlt, setzt der GDL-Chef auf Maximalforderungen. Warum? Weil er es kann. Weil er die Macht hat, Millionen Bahnkunden als Geiseln zu nehmen und in Deutschland alle Räder stillstehen zu lassen. Der Egoismus einer Nischengewerkschaft wird so zum Symptom für die Krise einer taumelnden Regierung und eines ganzen Landes, in dem alle immer weniger arbeiten, aber mehr verdienen wollen. Jetzt wäre Kompromissbereitschaft auf allen Seiten gefragt und nicht der Versuch, überzogene Forderungen auf dem Rücken von Millionen Bahnkunden und Steuerzahlern durchzudrücken, koste es, was es wolle. Der Staat und seine Bahn dürfen dieser Erpressung nicht nachgeben./yyzz/DP/zb