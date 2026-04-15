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Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Koalition/1.000-Euro-Prämie

16.04.26 05:34 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Koalition/1.000-Euro-Prämie:

"Bundesbeamter müsste man sein. Dann käme man nicht nur in den Genuss der höheren Bezüge, die der Innenminister gerade austüftelt. Sondern auch der Entlastungsprämie von 1000 Euro steuerfrei, mit der die schwarz-rote Koalition den Volkszorn dämpfen will. Viele in der Privatwirtschaft Beschäftigten dürften hingegen leer ausgehen. Den Betrieben fehlt in der Krise einfach das Geld, um den Bonus an ihre Mitarbeiter auszuzahlen. Langsam dämmert es der Regierung, dass die Prämie, mit der sie den Firmen den Schwarzen Peter beim Thema Entlastung der Bürger zuschob, doch nicht der schlaueste Einfall war. Die Unternehmer nennen sie schon eine "Bombe in die Betriebe". Eine Ausgeburt der Koalitionspanik ist sie allemal."/DP/jha