Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Krawallen und Böllerverbot

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Krawallen und Böllerverbot:

"Vermummte mit Waffen, Eisenstangen und mutwilligen Brandstiftungen sind doch eher ein Berliner Phänomen und vielleicht noch in einigen Problemvierteln anderer Städte. Warum aber sollten Familien in Bad Wiessee, Huglfing oder Olching deshalb keine Raketen mehr in den Himmel steigen lassen dürfen? Es ist wie beim Fußball: Für gesellschaftliche Fehlentwicklungen einiger weniger darf man nicht alle anderen bestrafen. Aber man sollte sie selbst konsequent bekämpfen. Leider hat gerade Berlin hier viel zu lange geschlafen und Missstände sogar zum Kult verklärt ("arm aber sexy")".