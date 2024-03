Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Landtagswahlen im Osten/Ampel

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Landtagswahlen im Osten/Ampel:

"Die Unzufriedenheit mit der Regierung, zu kleinerem Teil Zweifel an der Kraft der Union, treibt Wähler an die Ränder. In der Ampel wurde das abstrakt verstanden, aber nie konkret in Politik- und Stilwenden umgesetzt. Beispiel Migration: Worte von Kanzler Scholz reichen nicht, wenn die Umsetzung lahmt. Längst fordern breite Mehrheiten der Wähler einen härteren Kurs, aber links der Mitte gilt als Radikalinski, wer Bezahlkarten, Arbeitspflicht, Schnellverfahren will. Alles Gute wird, auch in der Wirtschaftspolitik, solange zerredet, bis es der Wähler nicht mehr als Gewinn versteht, sondern als Brei. Ein kompletter Neubeginn der Ampel oder (besser) ihr Ende weit vor den Ost-Wahlen könnte die Stimmung noch drehen. Die Macht der Gewohnheit legt indes nahe: SPD, Grüne, Liberale schleppen sich bis zum Wahlherbst. Das kann der Bruchpunkt einer plötzlich entsetzten Ampel sein. Dann ist es zu spät."/yyzz/DP/he