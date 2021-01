Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Laschet

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Laschet:

"Laschet wird jetzt beweisen müssen, dass er wirklich der Versöhner und Teamspieler ist, der er zu sein versprach, und nicht nur Merkels letztes Aufgebot zur Verhinderung von Merz. Laschet muss den unterlegenen Merzianern ein Angebot machen, anders als in seiner Bewerbungsrede, in der er sich dreimal vor der Kanzlerin verneigte, aber die Konservativen ignorierte. Findet der unterlegene Merz-Flügel im "Team Laschet" nicht den ihm gebührenden Platz und kann sich Laschet gegenüber der übermächtigen Kanzlerin nicht emanzipieren, wird auch der neue CDU-Chef scheitern wie seine unglückliche Vorgängerin. Gut möglich, dass die zerrissene CDU am Ende von außen befriedet werden muss. CSU-Chef Söder tut gut daran, sich schon mal für die Kanzlerkandidatur warmzulaufen."/al/DP/edh