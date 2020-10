Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merkel/Söder/Corona

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merkel/Söder/Corona:

"Kaum noch ein Tag vergeht, ohne dass die Kanzlerin und Bayerns Ministerpräsident vor Corona warnen. Sie tun das abwechselnd, und in immer schrilleren Tönen: "Schockwelle", "Kontrollverlust", "bleiben Sie zuhause!" Merkel und Söder wollen die Bevölkerung für die Gefahr sensibilisieren. Aber ihre Methode stößt jeden Tag mehr an ihre Grenzen: Die Rhetorik der Angst und des Schreckens treibt die einen in die Panik und die anderen auf die Barrikaden. Beides ist gefährlich. Immer tiefer wird so der Spalt, der sich durch die Bevölkerung zieht. Hinzu kommen wenig durchdachte und rasch wieder einkassierte Maßnahmen, so wie das Beherbergungsverbot. Das gefährdet die Akzeptanz der sinnvollen Maßnahmen. Der vor uns liegend Winter wird nicht schön. Aber er wird nicht besser, wenn wir nun alle den Kopf verlieren."/al/DP/jha