DAX 25.304 -1,6%ESt50 6.236 -1,4%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 10,87 +5,5%Nas 26.523 +0,4%Bitcoin 70.835 +0,2%Euro 1,1475 -0,1%Öl 101,7 -2,1%Gold 4.363 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Merz

Der offenkundig weitgehend beratungsresistente Merz hat die große Chance verpasst, mit einem außergewöhnlichen Schritt in die Offensive zu kommen. Drei Sätze hätte er sagen müssen: Rücktritt als CDU-Vorsitzender; Verzicht auf die Kanzlerkandidatur 2028/29; und jetzt zwei Jahre lang Voll-Einsatz als Bundeskanzler für eine nationale Reform-Agenda. Also harte, im Detail unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Reformen bräuchte das Land dringender als quälende Kanzlersturz-Debatten. Ein radikales Merz-Manöver hätte die Stimmung im Land vielleicht drehen können. Da sind ja noch Wähler, die schon finden, dass er den richtigen konservativen Kurs hätte und das nötige Gewicht international. Stattdessen: der Mief von Weiter-so. Das wird die Existenzangst in der CDU - ja, darum geht es längst! - keinen Deut dämpfen./yyzz/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.