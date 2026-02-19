DAX25.044 -0,9%Est506.060 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -3,1%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.192 +0,5%Euro1,1758 -0,1%Öl72,03 +0,1%Gold5.001 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000 Punkten -- Wall Street schließt leichter -- Bayer profitiert von Trumps Glyphosat-Vorstoß -- Apple, Airbus, Amazon, Siemens Energy, Microsoft, SAP im Fokus
Top News
NVIDIA, Amazon & Co.: In diese Aktien hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert NVIDIA, Amazon & Co.: In diese Aktien hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert
Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/CDU-Parteitag

20.02.26 05:34 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Merz/CDU-Parteitag:

"Merz-Nörgler, und davon gibt es in Deutschland und auch in der CDU nicht zu knapp, müssen jetzt stark sein: Er wolle noch für eine "längere Zeit" Kanzler bleiben, ließ der 70-Jährige unter Hinweis auf seinen rüstigen 102-jährigen Vater wissen. 2033, am Ende der nächsten Wahlperiode, wäre er 77. Zwar haben bei der Zukunftsplanung des Regierungschefs die Wähler ein Wörtchen mitzureden. Aber JU, Merkelflügel und ehrgeizige Ministerpräsidenten wissen vor dem Parteitag jetzt schon mal Bescheid. Auch wenn viele unzufrieden sind mit Merz, weil die Reformen nicht vorankommen: Für das Ausland ist er schon der starke Kanzler geworden, nach dem sich Europa gesehnt hat. Trump schätzt, Putin fürchtet ihn. Die CDU wäre Deutschlands dümmste Partei, würde sie ihren Chef vor wichtigen Landtagswahlen nicht mit einem guten Wiederwahlergebnis stärken."/yyzz/DP/men