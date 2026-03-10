DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +1,8%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.129 -0,1%Euro1,1633 +0,2%Öl86,67 -5,2%Gold5.205 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- US-Börsen kaum verändert -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
NVIDIA dreht OpenAI und Anthropic den Geldhahn zu: Jensen Huang bremst bei KI-Beteiligungen NVIDIA dreht OpenAI und Anthropic den Geldhahn zu: Jensen Huang bremst bei KI-Beteiligungen
Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/FDP

11.03.26 05:34 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/FDP:

In der Strafgerichtsbarkeit würde man das kaltblütigen Mord nennen: Kanzler Friedrich Merz erklärt die FDP für tot - und fordert das Häuflein ihrer letzten Anhänger auf, bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März lieber seine CDU zu wählen. Es ist traurig, dass der Kanzler in seiner Not eine politische Leiche fleddern zu müssen glaubt, um in Rheinland-Pfalz ein oder zwei Prozentpunkte zusammenkratzen zu können, nachdem er ein Vielfaches davon wegen seiner gebrochener Wahlversprechen verloren hat. In Baden-Württemberg hat das die CDU die Macht gekostet, und in Rheinland-Pfalz könnte es in zehn Tagen wieder so kommen. Für den Kanzler wäre ein zweiter auf den letzten Metern verstolperter Wahlsieg eine Katastrophe, weil das Signal in die Union hinein dann lautet: Mit Merz kann die Union keine Wahlen gewinnen. Doch heißt das Problem der Union nicht FDP. Es heißt SPD./yyzz/DP/mis