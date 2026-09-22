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Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/Linkspartei

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/Linkspartei:

Des Kanzlers letzte Mission lautet: entweder wie einst Schröder das Land mit schmerzhaften Veränderungen doch noch auf Kurs bringen. Oder, wenn Bärbel Bas bei Rente & Co. weiter mauert, die SPD-Minister entlassen und eine Minderheitsregierung bilden. Denn bei den beiden historischen Landtagswahlen dieses Wochenendes ist auch eine Illusion zerbrochen: der Glaube an eine "Mitte", die Deutschlands tiefe Probleme gemeinsam lösen will. Stattdessen steuert die SPD in Berlin mit den Grünen auf ein Bündnis unter Führung der Linken zu, deren Landesverband von Polizistenhassern, Antisemiten, Terrorsympathisanten wie der Vulkangruppe und Kommunisten durchsetzt ist. Geht's eigentlich noch?/yyzz/DP/mis

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