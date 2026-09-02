DAX 25.970 -1,1%ESt50 6.369 -0,8%MSCI World 4.933 -0,7%Top 10 Crypto 10,00 -3,1%Nas 26.100 -1,0%Bitcoin 66.978 +0,1%Euro 1,1576 -0,1%Öl 95,3 +0,7%Gold 4.306 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/Sachsen-Anhalt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/Sachsen-Anhalt:

"Wie auch immer die Sache im Osten ausgeht: Dem dünnhäutig gewordenen Kanzler bleibt nichts anderes, als in diesem stürmischen Wahl-September die Ohren anzulegen - und zu hoffen, dass der Sturm im Oktober durchgezogen ist, ohne die Bundes-Spitzen von SPD und CDU davongefegt zu haben. Und dass Deutschland sich irgendwann genug ergötzt hat an diesem ostdeutschen Wutbürger-Spektakel. Dort ließ man der AfD jeden Skandal durchgehen, sogar das irre Absingen der DDR-Hymne und die verräterische Russen-Militaria-Tasse im Schrank des sachsen-anhaltinischen AfD-Vordenkers Hans-Thomas Tillschneider. Dagegen ging beim Kanzler und seiner CDU sogleich jedes Wort im medialen Empörungsfuror unter. Haben wir eigentlich noch alle Tassen im Schrank?"/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.