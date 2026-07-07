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Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Minijobs

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Minijobs:

"Keine Rosinenpickerei nach dem Kompromisspaket der Rentenkommission, so haben es sich die Koalitionäre von CDU, CSU und SPD in die Hand versprochen. Doch jetzt hat CSU-Chef Söder ein dickes Problem: Wirte, Bauern und Handel stehen auf den Barrikaden - und mit ihnen Millionen Minijobber, denen nach dem Willen der Rentenexperten der weitgehend abgabenfreie Zusatzverdienst gestrichen werden soll. Im ARD-Sommerinterview ließ SPD-Chef Klingbeil Söder mit seinem Wunsch, die Minijobs zu retten, abblitzen. Für Söder ist das misslich, für die Betroffenen aber eine Katastrophe. Die Sache hat das Zeug zum Stimmungskiller."/DP/jha

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