Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Pistorius/Ukraine

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Pistorius/Ukraine:

"Wenn ihr schon der Weg in die Nato versperrt bleibt, dann soll sich die Ukraine zumindest in ein "Stachelschwein" verwandeln und so wehrhaft werden, dass sogar die zweitstärkste Armee der Welt sich daran die Zähne ausbeißt. Wenn nicht alles täuscht, dann haben die Europäer, voran der Kanzler, mit ihrer entschlossenen Unterstützung für die aufopferungsvoll kämpfenden Ukrainer dieses Ziel erreicht: Putin sinniert plötzlich laut über ein nahendes Kriegsende. Und Verteidigungsminister aus aller Welt geben sich in Kiew die Klinke in die Hand, um dort Nachhilfe in moderner Drohnenkriegsführung zu erhalten. Für Europa ist die Ukraine, anders als von der AfD behauptet, längst kein Bittsteller mehr, sondern ein unverzichtbarer strategischer Partner."/DP/jha