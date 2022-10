Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Putin/Drohnenkrieg

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Putin/Drohnenkrieg:

"Kann Putins Russland noch tiefer sinken? Unterhalb der Schwelle einer sehr unwahrscheinlichen nuklearen Eskalation zeigt der Kreml-Herrscher, dass er in der Ukraine vor keiner Grausamkeit zurückschreckt. Weil ihm die Raketen ausgehen, terrorisiert er die Bevölkerung jetzt mit iranischen Kamikaze-Drohnen. Sie sollen die Lebensgrundlagen der Menschen vernichten, vor dem Winter ihre Versorgung mit Energie und Wärme zerstören und eine weitere Massenflucht nach Europa auslösen, um die dortigen Regierungen unter Druck zu setzen. Diktatoren wie er und Erdogan wissen um die Schwachpunkte der liberalen Demokratien. Das ist, kein Zweifel, ein weiteres Verbrechen, das jede Verhandlungslösung in weite Ferne rücken lässt. Auch Putins willige Helfer benötigen klare Signale des Westens, seien es seine saudischen Öl-Handlanger in Riad oder die Mullahs in Teheran, die Putin mit den todbringenden Drohnen beliefern. Niemand sollte glauben dürfen, sich im Krieg unentdeckt an die Seite des Aggressors stellen zu dürfen."/yyzz/DP/he