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Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Putin/Leipzig

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Putin/Leipzig:

"Putin nennt die deutsche Antwort auf die Drohnenangriffe in Leipzig einen "schweren Fehler", und Sahra Wagenknecht und der russische Botschafter warnen wie aus einem Mund vor einer "brandgefährlichen Eskalation", durch die Bundesregierung wohlgemerkt. Da sind die Richtigen beisammen, um vor den Ost-Wahlen die ostdeutsche Volksseele noch mal richtig zu massieren und Kriegsangst zu schüren. Richtig ist auch hier das Gegenteil der Kreml-Propaganda: Mit ihrem Katalog ist die Regierung am Unterrand möglicher Vergeltungsmaßnahmen geblieben. Eine härtere Antwort jetzt wäre ganz nach dem Geschmack des Kremls gewesen, weil es dem "Kriegstreiber"-Geschrei seiner AfD-Freunde Vorschub geleistet hätte. Für die Partei der "Patrioten" ist nicht Putin der Täter, sondern Merz."/DP/jha

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