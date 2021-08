Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Scholz/Längere Coronahilfen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Scholz/Längere Coronahilfen:

"Wichtiger als immer neue Hilfszusagen für Corona-Betroffene wäre jetzt das klare Bekenntnis der Parteien zu einer Wende in der Viruspolitik. Ohne Vertrauen geht es nicht: Wer in einer Branche ums Überleben kämpft, über die eine übervorsichtige Regierung bald den Delta-Lockdown verhängen könnte, überlegt sich dreimal, ob er trotz Staatsknete durchhalten soll. Gastronomie, Hotellerie, Kultur und Sport müssen darauf bauen können, dass steigende Inzidenzen nicht zur nächsten Vollbremsung führen. Bürger und Betriebe brauchen das Signal, dass jetzt, da jeder ein Impfangebot hatte, der Nanny-Staat die Verantwortung in die Hände der Bürger zurücklegt, auch unter Inkaufnahme einer höheren Zahl von Erkrankungen. Das wäre auch ein Signal an Impfzögerer, sich doch noch aufzuraffen."/al/DP/he