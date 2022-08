Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Scholz/Unruhen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Scholz/Unruhen:

"In einer Disziplin lassen sich die Deutschen so leicht von niemandem übertreffen: dem Schwarzmalen. So schwadroniert die grüne Außenministerin Annalena Baerbock von drohenden "Volksaufständen", CSU-Chef Markus Söder malt die "Gas-Triage" an die Wand und die SPD raunt vom "Wutwinter", der angeblich besonders dann dräut, wenn FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner nicht nur den Allerärmsten hilft, sondern es wagt, auch die ebenfalls geplagte Mitte steuerlich zu entlasten. Geht's noch? Alle, die so schwätzen, blasen aus Unbedarftheit - oder, schlimmer, aus billigem innenpolitischen Kalkül

- Wind in die Segel des Kriegsverbrechers Putin. Er setzt ja gerade

auf die "deutsche Angst" und darauf, den Krieg in unsere Straßen tragen. Der Kanzler hat das Richtige getan, als er die Paniker gestern zur Ruhe ermahnte. Es kommt jetzt auf Zusammenhalt und Solidarität mit den Hilfsbedürftigen an. Ein Charaktertest, ja, aber unser Land muss und wird ihn bestehen."/yyzz/DP/he