Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Seehofer/Maaßen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Seehofer/Maaßen:

"Nach allem, was aus Berlin zu hören ist, ist es eine ziemlich dünne Suppe geworden, die Verfassungsschutzpräsident Maaßen da zu seiner Selbstverteidigung angerührt hat. Damit scheint klar: Ausgerechnet der Chef des Inlandsgeheimdienstes hat sich in den Chor rechtsextremer Verschwörungstheoretiker eingereiht, hat Zweifel gesät und Unruhe gestiftet. Bundesinnenminister Seehofer schätzt Maaßen und teilt dessen Besorgnis hinsichtlich einer Verschlechterung der Sicherheitslage durch Merkels liberale Asylpolitik. Aber darum geht es jetzt nicht mehr, sondern um ein gravierendes Fehlverhalten im Amt. Seehofer ist Profi genug, um zu wissen: Ein Festhalten an Maaßen wäre nicht nur eine Kampfansage an die Kanzlerin, sondern auch an den Parteifreund Söder, dem die ständigen Querschüsse aus Berlin den Bayern-Wahlkampf verhageln. Immerhin wäre damit aber auch die Schuldfrage geklärt, falls die CSU in gut vier Wochen das befürchtete Debakel ereilt - und auch die daraus zu ziehende Konsequenz."/zz/DP/nas