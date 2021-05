Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Söder/Laschet/Klima

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Söder/Laschet/Klima:

"Der Wonnemonat Mai lässt Frühlingsgefühle sogar dort sprießen, wo selbst hart gesottene Romantiker schon jede Hoffnung hatten fahren lassen: So inbrünstig beschworen CSU-Chef Markus Söder und sein CDU-Kumpel Armin Laschet gestern ihre neue Männerfreundschaft, dass manchem in der Union ganz blümerant wurde. Das Klima will auch die CDU jetzt nach den strengen Vorstellungen der CSU retten, mit abermals verschärften CO2-Vorgaben. Umgekehrt tat Söder mit seinen überraschenden Corona-Öffnungsplänen gerade so, als sei er der neue Vorsitzende von Laschets Lockerungs-Fanclub. Was ist nur geschehen? Beide, Laschet wie Söder, hatten viel Gelegenheit, in gähnende Umfrage-Abgründe zu blicken. Und sie sind Profis genug, daraus die notwendigen Schlüsse zu ziehen."/yyzz/DP/stw