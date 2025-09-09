DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +3,3%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.714 -0,2%Euro1,1717 ±-0,0%Öl66,27 +0,9%Gold3.582 -0,1%
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu SPD/Schröder

08.09.25 05:34 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu SPD/Schröder:

Die SPD ist Deutschlands stolzeste Partei - und die dümmste: Seit 20 Jahren entschuldigt sie sich für ihre größte Tat dieses Jahrhunderts. Unter Schröder und Müntefering erfanden die Genossen die Agenda 2010, die 3 Millionen Arbeitslose zurück ins Erwerbsleben brachte. Große Beachtung verdient daher die Verbeugung, die Lars Klingbeil jetzt vor dem verfemten Altkanzler machte. Noch ist nicht klar, ob sich der SPD-Co-Chef mit seinem Plan durchsetzt, die SPD wieder zur Partei der arbeitenden Mitte zu machen. Doch ist dies nicht nur ihre letzte Chance. Schafft die schwarz-rote Regierung wieder nur einen Herbst der Reförmchen, dann wanken nicht nur Kanzler und Koalition. Dann wird es nach der Wahl in Sachsen-Anhalt in der Union Versuche geben, Formen der Zusammenarbeit mit den Rechtsradikalen auszuloten, statt sich weiter von SPD, Grünen und Linkspartei vorführen zu lassen./yyzz/DP/mis