DAX 25.402 -0,2%ESt50 6.237 -0,4%MSCI World 4.887 -0,5%Top 10 Crypto 9,82 -5,6%Nas 25.982 -0,8%Bitcoin 65.628 +0,2%Euro 1,1541 +0,0%Öl 108,1 -0,6%Gold 4.328 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Spritpreisen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Spritpreisen:

"In der Geschichte sind schon genügend Regierungen über hohe Brotpreise gestürzt. In der Neuzeit ist es der Spritpreis, der die Wählerwut zum Kochen bringt. Deswegen lädt die begnadete SPD-Wahlkämpferin Manuela Schwesig jetzt in Mecklenburg-Vorpommern auch noch die Spritkrise beim wankenden Kanzler ab, obwohl doch ihr eigener Parteifreund Lars Klingbeil es als Bundesfinanzminister in der Hand hätte, die Spritsteuern zu senken. Noch brutaler kämpft nur Sahra Wagenknecht: Sie ruft die Wähler in Mecklenburg-Vorpommern direkt zur Merz-Abwahl auf. Kicken sie und Schwesig die CDU aus dem Schweriner Landtag, wäre der Kanzler erledigt. Und Schwesig wohl bald SPD-Kanzlerkandidatin."/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.