DAX 26.334 +0,1%ESt50 6.534 +0,2%MSCI World 5.008 +0,7%Top 10 Crypto 8,39 +2,1%Nas 26.712 +0,1%Bitcoin 55.915 -0,3%Euro 1,1551 -0,1%Öl 86,2 +3,2%Gold 4.335 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Steuerreform

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Steuerreform:

"Wenn die Milliarden nur so purzeln, fällt es schwer, von einer Mini-Reform zu sprechen. Aber tatsächlich ist die Steuerreform nur ein kleiner Aufschlag. Zehn Milliarden Entlastung kommen zusammen, wenn Klingbeil zwei Jahre zusammenzählt und die Gegenfinanzierung herausrechnet. Man muss darin nicht den großen Wahlbetrug sehen, in der Summe entspricht das ungefähr der Einigung der Koalition. Doch mehrere dicke Fehler sind ärgerlich. Wieder misslingt die Kommunikation. Aus einer Milliardenentlastung werden für die Regierung Negativ-Schlagzeilen. Die Koalition untereinander, zumindest Regierung und Opposition, überbieten sich im Schlechtreden der Entlastung. Am Ende profitiert von solchen Mechanismen stets die AfD. Viele Berliner Politiker ahnen das, aber ihre Schnappreflexe untereinander sind halt zu stark."/yyzz/DP/he