Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Trump

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Trump

In den vergangenen Wochen musste man den Eindruck gewinnen, die US-Gesellschaft habe vor dem vielgestaltigen Irrsinn ihres Präsidenten kapituliert. Donald Trump konnte tun, was er wollte (und er tat viel) - große Proteste blieben aus. Umso ermutigender sind die Demonstrationen vom Wochenende, die nicht nur in der Hauptstadt oder liberalen Metropolen stattfanden, sondern landesweit. Noch ist das kein Aufstand, wohl aber ein kräftiges Lebenszeichen jener vielen, die sich mit der Abschaffung der alten USA nicht abfinden wollen. Man kann mit Recht fragen, warum das so lange gedauert hat. Trumps Agenda lag offen auf dem Tisch, seit Januar hat er so viel Schaden angerichtet wie wohl keiner seiner Vorgänger./yyzz/DP/zb