Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Trump/Berlin/Botschafter

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Trump/Berlin/Botschafter:

"Das geht ja prima los. In Washington feiert Trump seine Amtseinführung. Und aus Berlin kommen Glückwünsche der besonderen Art: Trump wolle die Justiz schleifen, die Gewaltenteilung abschaffen, die Demokratie aushöhlen. Das alles steht in einer Depesche des deutschen Botschafters in den USA an die Bundesregierung. Mindestens einer in der geschwätzigen rot-grünen Restregierung hielt es für eine gute Wahlkampf-Idee, das brisante, als vertraulich deklarierte Schreiben öffentlich zu machen und Trump die Party zu verderben. Man braucht keine Glaskugel, um zu ahnen, was das mit dem deutsch-amerikanischen Verhältnis unter der neue US-Administration anstellt, die ohnehin nie ein Hehl daraus gemacht hat, was man von den ständigen Belehrungen aus Berlin hält. Nein, Deutschland muss nicht kuschen vor diesem schwierigen Präsidenten. Aber etwas Diplomatie wäre zur Abwechslung mal ganz gut gewesen."/yyzz/DP/he