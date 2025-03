Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Trump/Zollkrieg

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Trump und dem drohenden Zollkrieg:

"Europa mag militärisch ein Zwerg sein, aber mit ihren 450 Millionen Menschen ist die EU der wichtigste und kaufkräftigste Absatzmarkt der Welt, mit entsprechend großer Verhandlungsmacht. Vor allem die US-Techkonzerne, die einen großen Teil ihrer märchenhaften Gewinne in Europa scheffeln und deren Chefs sich gerade vor Trump in den Staub werfen, sind verwundbar. Doch wäre Eskalation die falsche Antwort auf Trumps Handelskriegserklärung. Die dürfen die EU-Politiker gern den europäischen Verbrauchern überlassen. Zu hoffen wäre, dass sie dem Beispiel der tapferen Kanadier folgen und noch konsequenter amerikanische Produkte meiden, vom Tesla übers Head&Shoulders-Shampoo bis zur Amazon-Bestellung. Erst wenn die Amerikaner am eigenen Leib spüren, dass Trumps Zollkrieg ihre Preise verteuert und ihre Einkommen und ihre Jobs gefährdet, kommt ihr rasender Präsident vielleicht zur Vernunft."/yyzz/DP/men