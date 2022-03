Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Ukraine/Ol-Embargo

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Ukraine/Ol-Embargo:

"Man mag sich lieber nicht vorstellen, wie die deutsche Gegenwehr aussähe, wenn Putin vor Berlin stünde. Nein: Die Verteidiger der ukrainischen Heimat sind nicht kriegsmüde. Kriegsmüde aber sind manche Kreise in Deutschland, die für die Regierung Selenskyi den vermeintlich guten Rat parat haben, doch besser aufzugeben, als noch mehr Blutvergießen in Kauf zu nehmen. Das ist in Wahrheit ein Egoismus, der sich als Mitgefühl tarnt. Denn wenn die Ukraine kapitulierte, so die Hoffnung, flösse endlich auch wieder das billige Öl und Gas aus Russland. Doch das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht. Wenn es nicht gelingt, den russischen Expansionsdrang in der Ukraine zu stoppen, wird das Feuer des Krieges weitere europäische Nachbarn erfassen. Wenn das Putin-Regime in der Ukraine siegt, wird es bald den Verteidigungswillen der Nato testen. Schon richtig: Ein Ölembargo verlangt den Deutschen Opfer ab. Doch der Preis fürs Nichtstun dürfte am Ende noch viel höher sein."/zz/DP/ngu