Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Union/Jamaica-Sondierung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Union/Jamaica-Sondierung:

"Eine angehende Beziehung, bei der sich die Partner noch vor dem ersten Rendezvous über die Frage streiten, wann man sich denn nun treffen will, steht unter keinem guten Stern. Jetzt haben sich CDU und CSU nach einigem Zank also erst für Sonntagabend zum Speeddating mit der FDP verabredet. Söder hatte für Samstag leider wichtigere Termine. Den Grund für den rumpeligen Start der Jamaika-Gespräche sieht die FDP zu Recht im wieder eskalierenden Machtkampf in der Union. Denn dort ist weiter ungeklärt, wer sich im Fall der Fälle ins Koalitions-Lotterbett legen soll: Laschet? Söder? Oder ein Dritter? Das Problem ist: In der CDU findet sich keiner, der noch über die Autorität und den Mut verfügt, Laschet zu sagen, dass es vorbei ist. In der Union herrscht Chaos. Kein Wunder, dass die FDP diesen Partner skeptisch beäugt."/DP/jha