Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Union/Umfragen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Union/Umfragen:

"Schneller als Deutschlands Impfhoffnungen verflüchtigen sich nur noch die Prozente der Union: 29 davon sind noch übrig, der traurigste Wert seit Ausbruch der Pandemie. Das Ausbleiben jeder sichtbaren Reaktion auf das Wahlfiasko im Südosten kostet weiteres Vertrauen. Noch immer hat die Kanzlerin für den Hilfeschrei der Bürger kein Wort übrig, geschweige denn eine Kabinettsumbildung. Es ist, als ginge sie das alles nichts mehr an. Und CDU-Chef Laschet beschreibt im TV wortreich Kandidatur-Fahrpläne, statt zu sagen, wie er die Union aus ihrem Jammertal herausführen will. Das grenzt an Führungsverweigerung. Statt "wir haben verstanden" nur ein bräsiges "Weiter so". Es wirkt, als kehre die gespenstische Spätphase der später krachend abgewählten Regierung Kohl zurück."/yyzz/DP/nas