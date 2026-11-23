MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu VW/Tarifverhandlungen:

"Am Dienstag beginnen in Wolfsburg die Tarifverhandlungen für die 120.000 VW-Beschäftigten. Klar ist schon jetzt: Deutschland steuert auf den härtesten Arbeitskampf seit zwei Generationen zu. Was die Arbeitgeber auf den Tisch gelegt haben, nennt die IG Metall einen "Katalog des Grauens": Der Konzern will Nullrunden für 2027 und 2028, die Streichung aller Zulagen und raus aus der 35-Stunden-Woche. So schlimm wird es am Ende nicht kommen. Doch mit weniger als dem Ausstieg aus der 35-Stunden-Woche, dem Symbol des deutschen Wohlstands, werden sich die Eigentümer nicht zufriedengeben können, wenn sie das Sterben der Autoindustrie bremsen wollen. Eine oder zwei Stunden Mehrarbeit pro Woche sind gewiss kein "Kahlschlag" von Arbeitnehmerrechten, wenn es hilft, Jobs im Land zu halten."/yyzz/DP/he