Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Wärmewende/FDP

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Wärmewende/FDP:

"Die Ampelregierung ist nach dem Drama um die verpfuschte Wärmewende inhaltlich bankrott. Lindner selbst gibt den Insolvenzverwalter: Im Kabinett hob er am Mittwoch die Hand für Habecks Heizungsverbotsgesetz, das er für so schlecht hält, dass seine Fraktion im Bundestag das Allerschlimmste noch verhüten soll. Welcher Bürger soll das verstehen? Zum zweiten Mal schon reichen die Liberalen SPD und Grüne die Hand zu einem Plan, der Deutschland und seinen Bürgern Schaden zufügt. Der gerade vollzogene Atom-Ausstieg wird die Deindustrialisierung beschleunigen. Und die nicht auf Technologieoffenheit, sondern rigiden Staatsdirigismus setzende Wärmewende kommt so überstürzt, dass sie viele Hausbesitzer überfordert. So viele dutzende Milliarden Euro, wie die Grünen jetzt auf Steuerzahlerkosten spendieren wollen, kann der Staat gar nicht drauflegen. Und der Kanzler? Der hält sich raus, gerade so, als ginge ihn die Selbstzerstörung seiner Koalition nichts an."/yyzz/DP/nas