Pressestimme: 'Münchner Merkur' zum CSU-Parteitag

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zum CSU-Parteitag:

"Sprach da auf dem virtuellen CSU-Parteitag noch der Vorsitzende der bayerischen Christlich-Sozialen Union? Oder schon der Kanzlerkandidat? So präsidial in Ton und Inhalt präsentierte sich Markus Söder seinen Delegierten, dass die ihren Chef kaum wiedererkannt hätten, wäre da nicht der allzu effekthascherische Gag mit der Tasse gewesen. Deren Aufschrift verwandelte sich, während Söder sich den Tee eingoss, von "Winter is coming" in "Winter is here" - eine theatralische Warnung vor dem nahenden Corona-Winter. Es gibt ihn also noch, den alten Söder, auch wenn der neue die Wähler, vor allem die liberalen im Norden, mit progressiven Forderungen wie dem Aus für den Verbrennermotor bezirzte. Söders Botschaft ist klar: Kampflos überlässt er seinen CDU-Kontrahenten die Kanzlerkandidatur nicht."/yyzz/DP/he