Pressestimme: 'Münchner Merkur' zum Mietendeckel

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zum Mietendeckel:

"Berlins Mietendeckel hat bekommen, was er verdient: eine Beerdigung 3. Klasse durch das Bundesverfassungsgericht. Der Versuch des rot-rot-grünen Senats, die Wohnungswirtschaft einem staatlichen Preisdiktat und damit den Gesetzen der DDR zu unterwerfen, war eine ökonomische Eselei und eine juristische Unverfrorenheit. Die Dummen sind die Mieter, die dem falschen Spiel auf den Leim gegangen sind. Die Reaktionen auf das Urteil zeigen es aber schon: Baerbock, Scholz & Co. werden vor der Bundestagswahl nach dem Motto "jetzt erst recht" die gestressten Mieter mit einem Feuerwerk an Verheißungen blenden. Das allein ist nicht das Problem. Schlimmer ist, dass sie bereit sind, für ihr Fantasia bis an die Grenzen der verfassungsmäßig geschützten Eigentumsordnung und darüber hinaus zu gehen."/yyzz/DP/nas