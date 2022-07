Pressestimme: 'Münchner Merkur' zum 'Spurwechsel'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zum "Spurwechsel":

"Das neue "Spurwechsel"-Gesetz der Ampelregierung soll jenen Migranten, die kein Asylrecht zuerkannt bekamen, sich aber in Deutschland gut integriert haben und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten, den Weg für ein dauerhaftes Bleiberecht und in den Arbeitsmarkt ebnen. Es ist ein faires Angebot an Zuwanderer und ein pragmatischer Kompromiss, der manche Not der nach Arbeitskräften lechzenden Betriebe lindert. Allerdings ist der "Spurwechsel" das leichter einzulösende von zwei Versprechen der Ampelkoalition. Spiegelbildlich zur erleichterten Einbürgerung der fleißigen Migranten sieht das neue Gesetz vor, straffällig gewordene Ausländer konsequenter auszuweisen. Auch an dieser Zusage werden sich SPD, Grüne und FDP messen lassen müssen."/ra/DP/jha