MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Tageszeitung "Nesawissimaja Gaseta" kommentiert am Dienstag die europäischen Beschlüsse zur Teilnahme an Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs:

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"In Dublin machte Bundeskanzler Friedrich Merz deutlich, dass er das Recht, mit Moskau zu verhandeln, nicht an Brüssel delegieren wolle. Er bezeichnete das E3-Format (Deutschland, Frankreich, Großbritannien) als effektiv, in das Italien und Polen einbezogen werden sollten. So entstand die Grundlage für die angekündigte Verhandlungsgruppe. (...)

Merz zufolge ist es nicht notwendig, mit Russland über die Architektur der europäischen Sicherheit zu diskutieren, da es ja bereits die Nato gebe. (EU-Kommissionspräsidentin Ursula) von der Leyen hingegen hält solche Gespräche für notwendig. Gleichzeitig kündigt sie das 22. Sanktionspaket gegen Russland an. Es ist schwer zu verstehen, was die Europäer an den Verhandlungstisch mitbringen wollen."/fko/DP/zb