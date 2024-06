Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Abschiebung von Straftätern

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Abschiebung von Straftätern:

"Die Ampel-Koalition sollte in der Migrationspolitik alle Scheuklappen ablegen und Vorschläge nicht von vornherein ablehnen. Zu oft hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass sie damit falsch lag. Beispiel Grenzkontrollen: Lange hatte sich Innenministerin Faeser mit der Erklärung, diese brächten nichts, dagegen gewehrt. Seit sie eingeführt wurden, ging die Zahl der illegalen Grenzübertritte deutlich zurück und wurden außerdem Schleuser gefasst und offensichtlich abgeschreckt. Zur Fußball-EM hat die Ministerin die Kontrollen aus Sicherheitsgründen noch einmal ausgeweitet. So unwirksam können sie also nicht sein."/yyzz/DP/ngu