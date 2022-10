Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu AfD-Umfrageerfolgen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu AfD-Umfrageerfolgen:

"Krisenzeiten sind Hochzeiten für Menschenfänger, Extremisten und Populisten. So bescheren der Ukraine-Krieg und seine wirtschaftlichen Folgen sowie der Umgang der Ampel-Koalition damit der AfD in diesen Tagen Aufwind. Dass der Verfassungsschutz auf die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall, wo man es mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht so genau nimmt, ein Auge hat, scheint viele Bürger nicht zu stören. Nehmen die Regierungsparteien das Problem ernst genug? Man müht sich redlich, die Energiekrise in den Griff zu bekommen. Bisweilen scheint die Politik aber wenig konsistent und die Kommunikation darüber verbesserungswürdig."