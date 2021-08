Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Afghanistan/Bundeswehr

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Afghanistan/ Bundeswehr :

"Was die Bundesregierung in Sachen Afghanistan abliefert, grenzt an unterlassene Hilfeleistung. Außen- und Verteidigungsministerium haben offenbar nach dem überhasteten internationalen Truppenabzug der vergangenen Wochen weder den Ernst der Lage wahrhaben wollen noch eine effektive Evakuierungsstrategie ausgearbeitet. Auch das Eingeständnis, die Lage falsch eingeschätzt zu haben, ist kein Trost. Es zieht vielmehr weitere Fragen nach sich. Heiko Maas hatte nie die Fortune und das Format, wie man es einem deutschen Außenminister wünscht; ähnlich ist es mit Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Truppe. Stünde eine Bundestagswahl nicht unmittelbar bevor, müssten beide angesichts der jüngsten Ereignisse ihren Hut nehmen. So aber entscheiden im September die Wähler."/yyzz/DP/he