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Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Arbeitspflicht/Bürgergeldempfänger

13.05.26 05:34 Uhr

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Arbeitspflicht/Bürgergeldempfänger:

"Vor den Wahlen im September hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) gefordert, Bürgergeldempfänger zur Not per Arbeitspflicht zu Erntehelfern zu machen. Schulzes Logik ist simpel: "Wer voll erwerbsfähig ist, Montag bis Freitag zu Hause sitzt und gar nichts macht, darf nicht einfach so weitermachen." Ein ähnliches System gab es bereits unter Hartz IV. Durch den "Vermittlungsvorrang" landeten viele in beliebigen Billiglohn- oder Ein-Euro-Jobs. Totalverweigerer gehören sanktioniert, da geht es um die Glaubwürdigkeit des Sozialstaates. Doch während sich viele über die wenigen Verweigerer echauffieren, die den Steuerzahler jährlich einige Hundert Millionen Euro kosten, lässt der Staat die dicken Brocken liegen."/yyzz/DP/he