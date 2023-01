Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Benedikt XVI.

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Benedikt XVI.:

"Ob der Satz Frank-Walter Steinmeiers, Benedikt habe den "reichen Schatz der katholischen Kirche mit Vernunft und mit Seele an die Gläubigen weitergetragen", über die Jahre Bestand haben wird, sei dahingestellt. Unter Benedikts Führung erstarrte die Kirche eher, als ihre Inhalte in neuzeitliches Vokabular zu kleiden. Das mag in anderen Teilen der Welt besser ankommen als in Deutschland. Hierzulande gehören mittlerweile weniger als die Hälfte der Bürger einer der beiden großen Kirchen an. Unbestritten hat Benedikt jedoch intellektuell die katholische Kirche geprägt und hinterlässt ihr mit seiner "Einführung in das Christentum" einen Text, der im Gegensatz zu allem echten und falschen Lob Bestand haben wird: als kluge Erklärung zentraler Inhalte einer Weltreligion."/ra/DP/he