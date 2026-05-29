DAX25.105 +0,1%Est506.051 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 -2,1%Nas26.973 +0,2%Bitcoin63.344 +0,3%Euro1,1644 -0,1%Öl93,14 +1,3%Gold4.512 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Sandisk A411ZM Lufthansa 823212 Amazon 906866 Dell Technologies A2N6WP Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 ServiceNow A1JX4P
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- USA und Iran wohl vor Einigung: DAX geht stabil ins Wochenende -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL im Fokus
Top News
NEL ASA oder Plug Power: Welche Wasserstoff-Aktie hat jetzt die besseren Chancen? NEL ASA oder Plug Power: Welche Wasserstoff-Aktie hat jetzt die besseren Chancen?
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu CDU und Unvereinbarkeitsbeschluss

01.06.26 05:34 Uhr

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu CDU und Unvereinbarkeitsbeschluss:

"Die politischen Realitäten zwingen die Union in eine unbequeme, aber notwendige Debatte. Bei den anstehenden ostdeutschen Landtagswahlen könnte eine Regierungsbildung nur möglich sein, wenn sie von den Linken oder der AfD unterstützt wird. Laut einer aktuellen Umfrage würde dann etwa jeder zweite CDU-Anhänger eine Kooperation mit den Linken befürworten. Spätestens seit den Regierungsjahren in Thüringen unter Bodo Ramelow ist schwer zu bestreiten, dass die Partei regierungsfähig ist. Wer also die Eindämmung der AfD zur Priorität erklärt, muss sich fragen, ob Abgrenzungsbeschlüsse nach links noch zeitgemäß sind. Die pauschale Unvereinbarkeit mit der Linken wirkt im Licht der aktuellen Entwicklungen wie ein Relikt aus einer anderen Epoche."/yyzz/DP/he