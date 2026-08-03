DAX 25.629 +0,1%ESt50 6.358 +0,2%MSCI World 4.848 +0,5%Top 10 Crypto 8,26 -0,5%Nas 25.374 +1,0%Bitcoin 54.522 -0,8%Euro 1,1533 -0,1%Öl 83,5 -7,3%Gold 4.043 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Ceuta

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Ceuta

Die Bilder aus Ceuta erinnern die EU daran, welch Wanderungspotenzial in Afrika besteht. Perspektivlosigkeit treibt gerade junge Menschen nach Europa.

Werbung

Dabei sind Verheißungen trügerisch. Viele wurden durch Falschinformationen zum Aufbruch ermutigt. Für Dutzende endete dies in einer Tragödie.

Die Ereignisse zeigen, wie leicht Migration als Druckmittel eingesetzt werden kann, wodurch sie nicht nur ein humanitäres, sondern auch ein strategisches Problem wird.

Gerade deshalb ist es fatal, Spanien an den Pranger zu stellen. Das hilft nur den Erpressern Europas. Langfristig wird sich der Fortbestand der EU in der heutigen Form auch daran entscheiden, ob sie Migration nicht nur verwaltet, sondern politisch unter Kontrolle bringt und steuert./yyzz/DP/zb