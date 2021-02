Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona/Biontech/Pfizer

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona/Biontech/Pfizer

Neben der frühen Frühlingssonne lassen auch die Corona-Nachrichten ein wenig Hoffnung zu, dass wieder hellere Tage kommen und diese Pandemie in absehbarer Zeit ihr Ende findet. Sollten sich die Ergebnisse einer Studie bestätigen, wonach kaum mehr ansteckend ist, wer mit dem Stoff von Biontech/Pfizer geimpft wurde: Es wäre ein echter Lichtblick. Doch nicht alle Nachrichten mit Blick auf das Virus sind ermutigend wie diese. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz geht derzeit nicht mehr wie zuletzt stetig nach unten. Experten sehen erste Anzeichen für eine dritte Welle durch die ansteckenderen Mutanten. Und das gerade in dem Moment, in dem in zehn weiteren Bundesländern Schulen und Kitas wieder stufenweise ihre Pforten öffnen wollen./yyzz/DP/zb