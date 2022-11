Pressestimme: Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona/Isolation

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Corona/Isolation:

Politik ist immer gut beraten, sich den realen Entwicklungen anzupassen. Im Fall von Corona ist das in Deutschland noch immer nicht gelungen. Wenn diejenigen, die sich gesund fühlen, nur wegen eines Positiv-Ergebnisses zur Untätigkeit gezwungen werden, ist der Schaden groß und der Nutzen nicht zu erkennen. Wenn kein Gesundheitsnotstand in Sicht ist, müssen Bund und Länder den Bürgern endlich selbst überlassen, mit dem Virus umzugehen. Wer krank ist, bleibt zu Hause. Und wer sich schützen will, trägt Maske und lässt sich boostern. Gründe für tiefgreifende staatliche Eingriffe sind - Gott sei Dank - nicht mehr zu erkennen./al/DP/mis